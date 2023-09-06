قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك دعما عربيا راسخا ومستقرا من قبل الجامعة العربية تجاه المصالح المائية المصرية والسودانية، بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف خلال أعمال الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، أنّ هذا الدعم يحقق مصالح مختلف الشعوب، ويجعل ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمراره.

وأشار إلى البيان المصري الإثيوبي الصادر في 13 يوليو الماضي، والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات، للانتهاء بشكل عاجل وفي غضون أربعة أشهر من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.

وأفاد بأن القاهرة استضافت جولة مفاوضات ثلاثية يومي 27 و28 أغسطس الماضي، تبين خلالها عدم وجود تغير في الموقف الإثيوبي، وعدم وجود توجه بالأخذ بأي من الحلول الوسطى المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث.

وأكّد رصد عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل إلى حل سلمي لهذا الأمر.