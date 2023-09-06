سفير إيران بالأمم المتحدة: على أعضاء مجلس الأمن الامتناع عن استغلال العقوبات كسلاح

أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أنه على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الامتناع عن إساءة استخدام العقوبات كغطاء لاجراءاتهم الأحادية غير القانونية أو كسلاح لتحقيق أهدافهم السياسية ضد الدول المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.

وقال إيرواني، في جلسة مجلس الأمن أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إن عقوبات مجلس الأمن يجب أن تخضع لتقييم دقيق ومراجعة مستمرة من حيث العواقب الإنسانية العميقة لهذه التدابير، وإذا لزم الأمر، تعليقها أو إنهاؤها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه يجب على مجلس الأمن، عند النظر في تطبيق العقوبات، خاصة في السيناريوهات التي تكون فيها ضرورتها أو مبررها موضع شك، أن يمارس صلاحياته بموجب الفصل السابع بعناية وحكمة ومع مراعاة عميقة للعواقب الكبيرة المترتبة على هذه الأعمال المتعلقة بحقوق الإنسان على السكان المدنيين.

وذكر ممثل إيران في الأمم المتحدة، أن هذه الإجراءات تضر بالناس العاديين وتضر بازدهار البلدان وتطورها.

وأضاف أن تطبيق التدابير القسرية الاحادية ليس له أساس قانوني وينتهك بوضوح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.