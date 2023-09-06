كشف الفنان ماجد الكدواني، عن كواليس مشاركته بفيلم «كباريه»، الذي شاركه فيه البطولة الفنان صلاح عبد الله وهالة فاخر، أحمد بدير وخالد الصاوي، مؤكدًا أنه شعر بالخوف في بداية الأمر من الانضمام للفيلم وذهب للمنتج أحمد السبكي لكي يعتذر عن العمل.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الفنانة إسعاد يونس، والمذاع على قناة «دي غم سي»، مساء الثلاثاء، أنه عندما ذهب للاعتذار عن الفيلم، نصحه المنتج أحمد السبكي بقراءة أوراق الفيلم أولًا قبل أن يعتذر عن العمل، وبالفعل أعجب بالفيلم وشارك به، منوهًا أنه كان بمثابة نقلة كبيرة له بالسينما.

وعن دوره في فيلم «الفرح»، بطولة الفنان خالد الصاوي، والفنان الراحل محمود الجندي، الذي جسد فيه أحد أعضاء فرقة غنائية شعبية، أوضح أن دوره كان تحديًا مرعبًا بالنسبة له، معقبًا: «صوتي راح في أول بروفا وكنت واقف في زاوية لوحدي».

يذكر أن الفنان ماجد الكدواني، قد شارك في فيلم «أبو نسب»، والذي سيتم طرحه قريبًا بدور السينما، والفيلم من بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري وهالة فاخر ومحمد لطفي وعلاء مرسي وصلاح عبد اللَّه، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

