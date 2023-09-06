نبيلة مكرم: أتمنى محدش يمر باللي عشته مع ابني

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، إن عملها في خدمة المجتمع، أكثر حرية من عملها في منصب الوزير.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الثلاثاء: «ربنا سندني في الـ7 سنوات الذين حملت فيهم حقيبة وزارة الهجرة، حتى أتمكن من التفاعل مع الأحداث».

وأشارت إلى أن عملها كوزيرة منحها خبرة، وساعدها على التجويد في النشاطات الخاصة بالعمل في المجتمع المدني، قائلة إن منصب الوزير ليس سهلًا؛ بسبب المسئوليات الكبيرة، والقسم أمام رئيس الجمهورية بخدمة البلد بالشكل المطلوب.

وذكرت أنها قررت الاستفادة من تجربتها الشخصية، بعدما تورط ابنها في جريمة قتل بسبب مرضه النفسي، وإقامة مؤسسة للدعم النفسي.

وأكملت: «مضيعتش الألم اللي بمر بيه، وأتمنى محدش يمر باللي أمر بيه كأم وما يمر به ابني، قررت أنني لن أضيع الابتلاء وتلك التجربة والضيقة، وهشتغل باللي ربنا أراده لأسرتي، وأُخرج من المحنة منحة للآخرين».

