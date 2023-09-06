 رئيسة وزراء الدنمارك أمام البرلمان الأوكراني: معركتكم هي معركتنا - بوابة الشروق
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رئيسة وزراء الدنمارك أمام البرلمان الأوكراني: معركتكم هي معركتنا

ميته فريدريكسن
ميته فريدريكسن
د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 5:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 5:02 م

طمأنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، الأوكرانيين أن العالم في حالة رهبة من "قوتهم التي لا تصدق" وأن "إرادتهم لن تخفت" في وجه الغزو الروسي الشامل، وذلك في زيارة لكييف اليوم الأربعاء.  

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية في كلمة أمام البرلمان "معركتكم هي معركتنا".

وأعلنت الدنمارك في أغسطس أنها ستمد كييف بـ19 طائرة إف-16، وهي طائرة كانت تطلبها أوكرانيا من حلفائها الغربيين منذ فترة لتحسين دفاعاتها الجوية.  

ويجري الآن في الدنمارك تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام المقاتلات.

وعندما تناولت ميته مسألة الطائرات قوبلت بالتصفيق من النواب.


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