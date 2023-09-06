سنغافورة تصادر الملايين من حسابات في كريدي سويس وجوليوس باير

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صادرت شرطة سنغافورة 125 مليون دولار سنغافوري (92 مليون دولار) من حسابات أشخاص يشتبه أنهم قاموا بغسل أموال لدى الوحدات المحلية من مصرفي جوليوس باير وكريدي سويس فيما تستمر فضيحة قدرها مليار دولار في التكشف.

وأظهرت إفادة خطية من جانب الشرطة وجرى تقديمها في محكمة سنغافورة العليا أمس الثلاثاء، أن السلطات صادرت 92 مليون دولار سنغافوري كان يحتفظ بها المواطن التركي فانج شويمينج في بنك كريدي سويس سنغافورة. كما صادرت 33 مليون دولار سنغافوري أخرى من حسابه في جوليوس باير.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن المصرفين لم يجيبا على الفور على طلبات بالتعقيب. ومازالت الشرطة تنتظر معلومات من خمس مؤسسات مالية لم تسمها، بحسب الإفادة. ورفض القاضي طلبا من جانب محامي فانج بالإفراج عنه بكفالة.

وانكشف التحقيق في منتصف أغسطس بعد أن اعتقلت الشرطة عشرة أجانب -كلهم من الصين- واتهمتهم بالتزوير وغسل أموال.

وهناك 12 آخرون يساعدون في التحقيقات وثمانية آخرون مطلوبون من جانب الشرطة. وطالت الفضيحة التي تخص أصولا بأكثر من 1.8 مليار دولار سنغافوري مصارف ووكلاء عقارات ونوادي جولف في المدينة.

وعاد المتهمون العشرة إلى المحكمة اليوم.