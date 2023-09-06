هافانا تتخذ إجراءات صارمة ضد تجنيد الكوبيين للقتال في أوكرانيا

تتخذ السلطات الكوبية إجراءات صارمة ضد محاولات تجنيد مرتزقة كوبيين للمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية في هافانا مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلى أن شبكة في روسيا تحاول تجنيد كوبيين في كوبا وفي روسيا للمشاركة في الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت أنها أوقفت بالفعل بعض محاولات التجنيد وتم بدء إجراءات جنائية بحق المسئولين، ولم يصدر رد فعل على الفور من جانب موسكو.

وقال بيان الوزارة "كوبا تتخذ موقفا واضحا ضد استخدام المرتزقة وتدافع بنشاط ضد هذه الممارسة في الأمم المتحدة.. كوبا لا تشارك في الحرب ضد أوكرانيا. نحن نتخذ موقفا صارما ضد أي شخص يشارك في تجنيد أو استخدام مرتزقة من أراضينا لكي يحمل مواطنون كوبيون السلاح ضد أي دولة".

يذكر أن روسيا وكوبا تحتفظان تاريخيا بعلاقات ودية، وتعد موسكو أحد أقرب حلفاء الجزيرة الكاريبية المثقلة بالديون وأحد أهم داعميها ماليا.