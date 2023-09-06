الشرطة الإسرائيلية: ارتفاع مصابي هجوم طعن بالقدس إلى 3 أشخاص

ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن حصيلة مصابي هجوم طعن اليوم الأربعاء في القدس ارتفع إلى ثلاثة أشخاص.

وقالت الشرطة إنه إضافة إلى الشخص الذي أصيب بشكل خطير، أصيب شخصان آخران بإصابات طفيفة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة شخص بجروح خطيرة جراء عملية طعن نفذها فلسطيني في القدس.

وقالت قناة آي 24 نيوز: الإسرائيلية إن الهجوم بالطعن وقع عند باب الخليل في القدس الشرقية.

وأضافت أنه تم اعتقال المشتبه به في هجوم الطعن، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عاما من سكان القدس الشرقية، بالقرب من مكان الهجوم من قبل حراس الأمن وضباط الشرطة في منطقة القدس واقتيد للاستجواب. وصادرت الشرطة السكين الذي نفذ به الهجوم.