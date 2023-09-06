تركيا تدعو إلى تسريع وتيرة الانضمام للاتحاد الأوروبي والتكتل يستبعد ذلك

تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتسريع إجراءات انضمامها إلى التكتل

دعا وزير الخارجة التركي هاكان فيدال إلى تسريع عملية انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي في أنقرة اليوم الأربعاء، دعا فيدال أوروبا إلى إظهار مزيد من الشجاعة لكي يتم تعميق العلاقات بين الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير قوله "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون لاعبا عالميا حقيقيا بدون تركيا".

وعلى الجانب الآخر، قال فارهيلي إن تركيا لا تزال بحاجة إلى تحقيق تقدم في مجالات سيادة القانون والديمقراطية قبل إحياء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه يتعين على أنقرة وضع خارطة طريق موثوقة للإصلاحات.

وفي أعقاب إعادة انتخابه في مايو، دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى إحياء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أن محاولة اردوغان الأخيرة لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ترجع جزئيا إلى حاجة الاقتصاد التركي الماسة إلى استثمارات أجنبية مباشرة وإلى تدفقات نقدية.

يذكر أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ عام 2005، إلا أنها مجمدة فعليا وسط مخاوف في بروكسل بشأن تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا.