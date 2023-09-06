تشافي يقود تدريبات برشلونة بدون اللاعبين الدوليين

تدرب برشلونة اليوم الأربعاء في مدينة خوان غامبر الرياضية وقد شهدت التدريبات غياب العديد من اللاعبين بسبب التوقف الدولي.

ويمتلك برشلونة أكثر من 12 لاعبًا يتواجدون رفقة منتخباهم الوطنية في هذه الفترة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه بعد الاستمتاع بإجازة يوم الثلاثاء، وضع اللاعبون الذين بقوا في برشلونة أنفسهم مرة أخرى تحت قيادة تشافي هيرنانديز للاستعداد لمباراة الدوري يوم السبت، 16 سبتمبر، ضد ريال بيتيس على الملعب الأولمبي في مونتجويك.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه شهدت التدريبات تواجد كل من إيناكي بينيا وإنييجو مارتينيز وماركوس ألونسو وأوريول روميو وسيرجي روبرتو وفيران توريس ولم يتم الكشف عن وجود أحد اللاعبين الشباب.

كما تدرب مع البلوجرانا كل من فيرمين لوبيز وكاسادو وكوبارسي الذين عملوا أيضًا مع الفريق الأول، جدير بالذكر أن برشلونة سيلعب يوم الأحد 19 سبتمبر ضد ناستيك وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان رافا ماركيز سيطالب بانضمام الثلاثي الشاب لصفوفه.

وكان برشلونة قد حقق الفوز قبل التوقف الدولي على حساب أوساسونا بهدفين لهدف.