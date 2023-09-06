 بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر النمسا - بوابة الشروق
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بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر النمسا

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 11:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 11:39 م

عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر إعداد الفريق، الذي أقيم على مدى الفترة الماضية في النمسا.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.


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