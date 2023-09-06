أظهرت بيانات البنك المركزي المكسيكي الصادرة الثلاثاء ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد خلال الأسبوع المنتهي في أول سبتمبر الحالي بمقدار 528 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق إلى 2ر204 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7ر5% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للمكسيك خلال الأسبوع قبل الماضي بمقدار 237 مليون دولار.

يتكون احتياطي النقد الأجنبي من أرصدة البنك المركزي والحكومة من العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وعلى الصعيد الاقتصادي واصل معدل التضخم السنوي في المكسيك تراجعه في مطلع الشهر الماضي، متفقا بالكاد مع التوقعات ، بما يمثل إشارة إيجابية للبنك المركزي الذي يواصل تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها المرتفع القياسي لكبح جماح التضخم.

وذكر مكتب الإحصاء المكسيكي أن معدل التضخم خلال النصف الأول من أغسطس الماضي بلغ 67ر4% سنويا، مقابل 78ر4% في النصف الثاني من الشهر الماضي. وكان محللون استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال النصف الأول من أغسطس الحالي بنسبة 66ر4% سنويا.

ويعطي تراجع معدل التضخم يعطي البنك المركزي فرصة لالتقاط أنفاسه في الوقت الذي يبقي فيه على أسعار الفائدة عند مستوى 25ر11% للمرة الثالثة على التوالي.

وبحسب محضر آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المكسيكي المكونة من 5 أعضاء، فإنهم لم يناقشوا حتى الآن أي جدول زمني لخفض أسعار الفائدة، حيث قالوا إن الوقت مازال مبكرا بالنسبة لمثل هذه المناقشات. وأدى هذا إلى مجموعة واسعة من التوقعات بشأن توقيت اتجاه البنك المركزي نحو بدء تخفيف السياسة النقدية.