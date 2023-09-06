رئيس وزراء باكستان: متأكد من إجراء الانتخابات العامة خلال 3 إلى 4 أشهر

قال رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار، أمس الثلاثاء، إنه "متأكد" من إجراء الانتخابات العامة خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة، إنه وفقا للترتيبات القانونية، سينتقلون إلى إجراء العملية الانتخابية خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وقال كاكار: "أعتقد أنه في غضون أشهر قليلة، أي ثلاثة أو ثلاثة ونصف أو أربعة أشهر، سننتقل إلى إجراء العملية الانتخابية".

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع إجراء الانتخابات العامة خلال أربعة أشهر، "لست فقط متفائلا بل أنا متأكد."

وقال إنه بالنظر إلى الوقت المحدود، فإن حكومته تدرس إعطاء الأولوية لقضايا سياسية معينة على الأقل لوضع الأساس لأي حكومة مستقبلية لتمكينها من مواصلة المهمة.

وأضاف كاكار أنه يمكن لرئيس باكستان الاستمرار في منصبه حتى بعد انتهاء فترة ولايته حتى يتم انتخاب بديل له. ومع ذلك، فإن رئيس مجلس الشيوخ سوف يشغل هذا المنصب، في حالة تخليه عن منصبه طوعا.