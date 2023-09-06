توقيع إعلان نيروبي اليوم مع اقتراب انتهاء قمة المناخ الأفريقية

مع اقتراب نهاية قمة المناخ الأفريقية الأولى في نيروبي، من المقرر توقيع إعلان نيروبي في العاصمة الكينية اليوم الأربعاء.



وكان مسئولون من أنحاء العالم قد اجتمعوا في العاصمة الكينية لمناقشة التحول للطاقة النظيفة ووضع أولويات من أجل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 28" المقرر في دبي في وقت لاحق من هذا العام.



ومن المقرر أن يحدد إعلان نيروبي إطار عمل لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز تمويل حماية المناخ للدول الأفريقية.



وقال مسئولون إن أفريقيا مسؤولة إحصائيا عن أقل من 4% من الاحتباس الحراري، ولكنها تدفع التكلفة الأعلى.



وقد حضر القمة التي استمرت ثلاثة أيام في نيروبي رؤساء دول أفريقية وممثلون للأمم المتحدة ومسؤولون من منظمات حكومية وغير حكومية والقطاع الخاص.



وتعد القمة أول قمة مناخ تركز بصورة رئيسية على القارة الأفريقية وسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.