وزيرة الثقافة الأردنية: نعتزم إطلاق منصة ثقافة الإلكترونية قريبا

قالت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار إن الأردن يعتزم إطلاق منصة إلكترونية ثقافية تتيح للشباب فرصة عرض مشاريعهم الإبداعية وتصاميمهم الجديدة.

وأضافت الوزيرة أن المنصة، التي ستحمل اسم "ثقافة"، ستعمل على اجتذاب مهارات "كل فنان سيعمل في إطار رسمي أو غير رسمي"، مشيرة إلى أن الخطوة الجديدة ستمهد الطريق للفنانين والمصممين والمصورين لنشر أعمالهم الثقافية، ومن ثم بيعها لهيئات ومؤسسات مختلفة.

وتأتي المنصة الجديدة في إطار ما وصفته الوزيرة بجهود وزارتها الرامية "لتمكين المواطنين واحترام تنوعهم ورغباتهم، وإيمانهم بأنفسهم".

وأبلغت النجار وكالة أنباء العالم العربي (AWP) في مقابلة "المنصة ستكون فرصة للشباب للتعريف عن أنفسهم من خلال تصاميمهم".

وأضافت "أعتقد أن هذه المنصة ستكون مختلفة عن أي منصة ثقافية مشابهة انطلقت في العالم العربي، وسيكون فيها من الإبداع والابتكار الكثير لخدمة المواطن الأردني وتعزيز رؤية الأردن فيما يتصل بالإبداع والابتكار".

وقالت الوزيرة الأردنية إن نظرة الأردن الحالية للثقافة تتجاوز المنظور التقليدي للرؤية الثقافية، مشيرة إلى أنها تؤمن إيمانا كاملا بأن "الثقافة تتقاطع مع كل جوانب التحول الأردني".

وتابعت قائلة "مرت سنوات في المملكة الأردنية وفي العالم العربي عزلنا فيها الثقافة عن الحياة اليومية لأسباب متعددة، ولكن اليوم نحن ننظر للثقافة من منظور شمولي تكاملي ونؤمن إيمانا كاملا بأن الثقافة تقع في القلب، وهي المحرك الأساسي لرحلة التكامل التي يمر بها الأردن".

وأردفت "هناك إبداع أردني لا يمكن لنا أن نستهين به، هناك ابتكار، وطاقات كامنة عند الشباب".

* تحديات اقتصادية

قبل أسابيع من انطلاق الدورة 22 لمعرض عمان الدولي للكتاب، تحدثت الوزيرة الأردنية عن التحديات التي تواجه دور النشر الأردنية في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن أغلبها يتجسد في "التحديات الاقتصادية" التي قالت إنها ربما تعرقل المئات من دور النشر حول العالم لا الأردنية فحسب، في ضوء شيوع استخدام وإصدار الكتب الإلكترونية.

وقالت النجار العربي إن هناك مسؤولية تقع على عاتق وزارة الثقافة تتمثل في "تحقيق التوازن بين إصدار الكتب الإلكترونية والورقية".

وبينما تستمر التحديات البيئية في وضع عوائق أمام طباعة الكتب الورقية، ترى النجار أن هناك حاجة للحفاظ على طباعة الكتب الورقية، خاصة كتب الأطفال، وقالت إن وزارتها تسعى لإعادة طبع الكثير من كتب هذه الفئة العمرية الصغيرة "لتقدم بأقل الأسعار الممكنة".

وأضافت الوزيرة "ما زلنا في حاجة لكتب الأطفال، وعلينا أن نحارب استخدام الصغار للأجهزة الإلكترونية التي تؤثر على الدماغ في مرحلة الطفولة المبكرة، ونعمل جاهدين على توثيق العلاقة بين الطفل والكتاب".

ورغم إدراكها لأهمية صناعة الكتاب الإلكتروني ووجوده بقوة في نسخة هذا العام من معرض عمان الدولي للكتاب، تقول النجار إنه من المهم " ألا تؤثر هذه الصناعة سلبا على الكتب المطبوعة".

وقالت إن الوزارة تقدم نفسها في دورة هذا العام من معرض الكتاب كشريك للناشرين الأردنيين.

ومضت قائلة "دورة هذا العام ستأتي في إطار برنامج ثقافي جديد تشمل معرضا للصناعات التراثية والثقافية"، مضيفة أنه سيكون هناك مساحة "للتفاعل والحوار والاشتباك بين المثقف والمواطن الأردني".

* مشروعات ثقافية

قالت النجار إن هناك عددا من المشروعات الثقافية المتنوعة في البلاد، إلى جانب إقامة المهرجانات الثقافية الدورية، تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي في المملكة، ومن بينها مشاريع ثقافية تنظم بالتعاون مع المجتمعات المحلية.

وأضافت "الوزارة تولي اهتماما خاصة بالقضايا المتصلة بالتراث الأردني. هناك هيئة خاصة معنية بملفات التراث اللامادي، وهو التراث الذي يشمل القيم والعادات والمأكولات والمنتجات المحلية والفنون الأردنية. نحن ممكنون للحركات المجتمعية كافة، الرسمية منها وغير الرسمية، بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالفرق الموسيقية الأردنية القديمة وتحديثها".

وينظم الأردن مهرجانات ثقافية دورية من أبرزها مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي أقيمت دورته الأخيرة في يوليو وأغسطس، وشمل مجموعة كبيرة من العروض الفلكلورية والفعاليات الموسيقية والغنائية، بمشاركة عشرات الفنانين من الدول العربية والغربية.

وفي حديثها إلى وكالة أنباء العالم العربي، قالت النجار إنها تقدم دعما للمسرح الأردني، مشيرة إلى أن وزارتها "تشجع المهرجانات الجادة والناضجة بأشكلها كافة، ومن بينها مسرح الشارع"، الذي أوضحت أنه تم إقامة العديد من المسرحيات في إطاره بمشاركة وجوه شابة جديدة في الفترة الأخيرة.

وتابعت قائلة "هناك ملامح جديدة للمسرح، بأشكالها المختلفة، فنحن ندعم المسارح المستقلة ومسارح الشباب ومسارح القطاع الخاص".

وتؤمن وزارة الثقافة الأردنية بأهمية تدريس المسرح في المدارس، بحسب الوزيرة.

وقالت "نشجع الحركات المسرحية الشبابية ونؤمن بوجود الدراما في التربية والتعليم، ونعتبر ذلك جزءا من مشاريعنا".

وانطلقت الشهر الماضي النسخة الأولى لمهرجان الزرقاء للمونودراما بمشاركة 12 دولة عربية.

وفي منتصف يوليو تموز، اختتمت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مسرح الرحالة للفضاءات المفتوحة في الأردن بمشاركة تسع مسرحيات في أماكن مفتوحة بعيدا عن المسارح المغلقة، بهدف جذب الأردنيين للأعمال المسرحية.