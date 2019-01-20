أبو الغيط: متابعة عربية لأداء مواقف الدول الأجنبية من القضية الفلسطينية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، إن المجموعة العربية توافقت على أهمية متابعة أداء الدول الأجنبية في مواقفها من القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم ، أن بعضا من الدول تقف إلى جانب أوكرانيا في الحرب التي تخوضها، لكنها في الوقت نفسه قد تتخذ موقفا مناهضا للقضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية الشراكات العربية مع الأطراف الدولية الفاعلة، مثل الشراكة مع اليابان الصين والهند وروسيا وشراكة سابقة تركيا، لافتا إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية ستضع خطوطا إرشادية بخصوص التفاعل مع هذه الشراكات.

ولفت إلى أن التفاعل يجب أن يكون من خلال مجموعة مقابل مجموعة، بمعنى أن مجموعة أوروبية مقابل مجموعة عربية.

وانطلقت اليوم الأربعاء، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 160 بقيادة المغرب الذي تسلم الرئاسة من مصر.