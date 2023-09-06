 أفياشن كابيتال جروب تشتري 13 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس - بوابة الشروق
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أفياشن كابيتال جروب تشتري 13 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 8:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 8:30 ص

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج توقيع اتفاق نهائي لبيع 13 طائرة من عائلة بوينج 737 ماكس إلى شركة أفياشن كبيتال جروب لتأجير الطائرات ليصل إجمالي تعاقدات الأخيرة على هذا الطراز إلى 47 طائرة. وتضم الطلبية الجديدة 7 طائرات طراز بوينج 737-8 و6 طائرات طراز بوينج 737-10.

يذكر أن الطائرة بوينج 737-8 تستطيع حمل ما يصل إلى 210 ركاب وفقا لطريقة تجهيزها وتستطيع السفر لمسافة 3500 ميل، في حين يمكن لطراز 737-10 وهو أكبر طائرات عائلة 737 ماكس حمل 230 راكبا ويصل مداها إلى 3100 ميل.

في الوقت نفسه فإن استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية في طائرات الطرازين أقل بنسبة 20% عن الطائرات الحالية التي ستحل محلها، بحسب بيان بوينج.


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