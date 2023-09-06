السلطات الإيطالية تلقي القبض على ألماني كردي بناء على طلب من أنقرة



ألقت السلطات الإيطالية القبض على ألماني ينحدر من أصل كردي، بناء على طلب قدمته تركيا للشرطة الدولية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت محاميته إن موكلها (47 عاما) ويدعى دفريم ايه.

أُلْقِي القبض عليه خلال قضاء عطلة في جزيرة سردينيا المتوسطية في أوائل أغسطس الماضي وذكرت أنه موجود قيد الإقامة الجبرية في الوقت الحالي.

وأوضحت المحامية أن القبض على موكلها جاء بناء على طلب ملاحقة قدمته أنقرة تركيا للإنتربول.

وأكدت الشرطة الإيطالية واقعة القبض على المواطن الألماني، لكن لا يزال من غير الواضح بعد متى سيتم تسليمه إلى تركيا.

وذكرت المحامية أن موكلها متهم بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوصفه منظمة إرهابية، وتابعت المحامية أن موكلها متهم تحديدا بتقديم دعم للحزب في شمال العراق في مسائل تقنية في عام 2005

يذكر أن المقر الرئيسي للحزب يقع في جبال قنديل شمال العراق.

وقالت المحامية إن موكلها كان يعمل في الصحافة في شمال العراق في تلك الأثناء " لكنه لم تكن له أي صلة بحزب العمال".

واستطردت المحامية أن موكلها الذي يعمل حاليا في برلين مترجما وعالما في الشؤون الكردية، لا يحمل سوى الجنسية الألمانية فقط، مشيرة إلى أنه كان حاول في عام 2010 السفر إلى تركيا لكن السلطات التركية لم تسمح له بدخول البلاد بدون إبداء أسباب.

ورأت المحامية أن إجراء تسليم موكلها إلى تركيا له دوافع سياسية.

ورفضت وزارة الداخلية التركية طلبا بالتعليق على هذه الواقعة.