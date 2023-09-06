المطارنة الموارنة يتحفظون على الحديث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

دعا المطارنة الموارنة في لبنان، خلال اجتماعهم الشهري، اليوم الأربعاء، النواب إلى تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لاكتمال السلطات الدستوريّة إنقاذا للبلاد مما تُعانيه من انهيارٍ مالي واقتصادي، وتفكُّك وتهديدات أمنية، ومحاولات مُتنوِّعة لوضع اليد على القرار الوطني، ونزيف شبابي إلى الخارج.

وسجل المطارنة تحفُّظهم البالغ حيال الحديث عن خطوات دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل على الرغم من أنّ هذه الحدود مرسّمة ومثبتة باتفاقات دوليّة.

وأعربوا عن أسفهم "للحال المعيشية التي وصل إليها موظفو الإدارة العامة، وخصوصًا المؤسسات العسكرية والأمنية. وإنْ دلّ ذلك على شيء، فإنما يدل على وجوب اكتمال عقد السلطات لتتمكّن من الوفاء بالتزاماتها الدستورية وبما تعهّدت به على صعيد الإصلاح والتطوير.