وزير الخارجية المغربي: الحفاظ على الهوية القدسية يأتي بالأفعال الميدانية المنسقة

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن اجتهادات الملك محمد السادس نحو القدس منذ البداية بعيدة عن المزايدات، والقدس تتعرض لهجوم ميداني لذلك الرد يجب أن يكون ميدانياً منسقاً لإعادة الهوية القدسية مجددا.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، يجتهد الجميع للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية بالقدس من خلال ترميم المنشآت العربية، الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمقدسين من خلال تقديم خدمات اجتماعية بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية القدسية.

تابع: أن الحفاظ لن يأتي بالبيانات والبلاغات بل بالعمل الميداني المنسق والذي يعطي نتيجة ويحس به المقدسون، ورغم الضغط لمحو الهوية يوجد من يدافع عنها حيث تتكفل وكالة القدس ب500 يتيم مقدسي من كل شيء منذ بداية مراحل حياته بجانب افتتاح مستشفيات ومدارس للأطفال بجميع المراحل التعليمية وهذه هي المقاومة الحقيقة ضد ما تمر به القدس من محو للهوية القدسية.