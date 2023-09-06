أبو الغيط: التعامل مع الصراعات الدولية يحتاج إلى تعاون عربي مشترك

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العمل العربى المشترك يكتسب قيمة مضاعفة فى ظل ما تشهده الساحة الدولية من ارتباك واشتباكات، مشيرا إلى الحرب الأوكرانية ومخاطرها على السلم فى كافة أبعاده.

وقال أبو الغيط خلال كلمته اليوم فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن التعامل مع الصراعات الدولية يحتاج إلى تعاون عربى مشترك.

وأشار إلى أن الجامعة العربية خلال الشهور الماضية تتحرك على توسيع الشراكات مع العديد من الدول، مؤكدا أن الشراكات العربية مع الغرب وأفريقيا تعد ضرورية ومطلوبة خاصة للتباحث بشأن القضايا التى تعرض المواطن العربى للمخاطر.

وبشأن الوضع السودانى، قال أبو الغيط أن الحياة أصبحت مستحيلة للسكان المدنيين، داعيا إلى التحرك العاجل لايجاد حل نهائى للأزمة وأولها وقف النار فى كافة الأراضى السودانية والحفاظ على وحدة السودان.

كما أشار لعقد وزراء الخارجية جلسة مغلقة عقب الجلسة الافتتاحية باعتماد مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون في جلستهم أمس الإثنين، والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والشئون العربية والأمن القومي العربي والشئون السياسية الدولية والاجتماعية وحقوق الإنسان والشئون الاقتصادية والقانونية.

كما عقد وزراء الخارجية العرب عدة اجتماعات علي هامش الاجتماع الوزاري تختص بتنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري ويشارك فيها ترويكا مجلس الجامعة علي مستوي القمة ويمثلها وزراء خارجية الجزائر والسعودية والبحرين والترويكا على مستوى مجلس الجامعة ويمثلهم وزراء خارجية مصر وليبيا والمغرب واجتماع اللجنة مفتوحة العضوية لدعم فلسطين واجتماع ثالث للجنة الوزراية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس.