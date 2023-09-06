نائبة الرئيس الأمريكي: ندعم جهود الآسيان لإنهاء العنف المروع في ميانمار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) لحل الأزمة في ميانمار، حيث يقمع المجلس العسكري المتظاهرين منذ الانقلاب عام 2021.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لقمة الآسيان في جاكرتا، اليوم الأربعاء، "الولايات المتحدة سوف تستمر في الضغط على النظام لإنهاء العنف المروع والافراج عن كل المحتجزين بصورة غير عادلة وإعادة ترسيم مسار ميانمار نحو الديمقراطية الشاملة".

وأضافت أن واشنطن سوف تستمر في إظهار" العلاقات الدائمة والمهمة بين الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا".

وكان الجيش قد سيطر على السلطة في ميانمار في فبراير 2021، بعدما أطاح بالزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أون سان سو تشي.

ومنذ وقوع الانقلاب، تشهد ميانمار فوضى وعنف، ويقمع المجلس العسكري كل المقاومة بالقوة المفرطة.

وتعد ميانمار الآن معزولة دوليا بالكامل، ولا يُسمح لأعضاء المجلس العسكري حضور اجتماعات الآسيان، حيث تتصدر القضية أجندة المباحثات خلال قمة الآسيان هذا العام.

وقالت هاريس إن أمريكا سوف "تستمر في دعم خطة الآسيان المؤلفة من خمس نقاط بصورة أوسع نطاقا" في إشارة إلى خطة وضعتها الآسيان عام 2021 لحل أزمة ميانمار.

وتنص الخطة على إنهاء العنف والدعوة للحوار بين جميع الأطراف. وقد تجاهل المجلس العسكري الخطة.