بابوا غينيا الجديدة تفتتح سفارة لها في القدس

أصبحت بابوا غينيا الجديدة خامس دولة تفتتح سفارة لها في القدس.

وتحدث رئيس الوزراء جيمس مارابي عن "لحظة فارقة" لبلاده في حفل الافتتاح مساء الثلاثاء.

وقال مارابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان حاضرا الحفل: "لقد كنا دولتين شريكتين قويتين منذ أن أقامت دولتانا علاقات ثنائية عام 1978. اليوم، 5 (أيلول) سبتمبر 2023، يرسخ علاقتنا بشكل أعمق ويرفع علاقتنا إلى (مستوى) أعلى".

وأضاف مارابي: "اختارت العديد من الدول عدم فتح سفارات في القدس، لكننا اتخذنا الخيار الواعي. هذه هي العاصمة العالمية لأمة وشعب إسرائيل".

يشار إلى أن نقل السفارات إلى القدس قضية مثيرة للجدل. ويعتقد المجتمع الدولي أن وضع القدس ينبغي أن يحدد في محادثات السلام المقبلة بين إسرائيل والفلسطينيين. وتقول إسرائيل إن القدس بأكملها عاصمتها، ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية الخاصة بهم.

وفي خطوة تاريخية أحادية الجانب، اعترف الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017. وفي أيار/مايو 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقوبلت كلتا الخطوتين بانتقادات دولية وخاصة من قبل الفلسطينيين.

يشار إلى أن هندوراس وجواتيمالا وكوسوفو لديها الآن سفارات في القدس.