المليارديران تيمشينكو وبومبيانسكي يخسران الجولة الأولى من محاولتهما التهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي

خسر المليارديران الروسيان جينادي تيمشينكو وديمتري بومبيانسكي الجولة الأولى من محاولتهما التهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي، بسبب علاقاتهما الوثيقة المزعومة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أعلى محكمة بالتكتل اليوم الأربعاء، استئنافهما واستئناف زوجة وابن بومبيانسكي وزوجة تيمشينكو، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ويمكن الاستئناف ضد القرارين.

ولجأ العشرات من رجال الأعمال الروس الأثرياء، من أمثال رومان أبراموفيتش وأفراد عائلاتهم إلى محاكم مقرها لوكسمبرج تابعة للتكتل، في محاولة للتحرر من العقوبات واستعادة السيطرة على أصولهم وقصورهم ويخوتهم الفاخرة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على حوالي 1800 شخص وكيان، منذ العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير العام الماضي.