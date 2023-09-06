إنجي أنور عن انتشار إعلان لمُحلل ومُخصب: انحطاط وأطالب بمعاقبة صاحبه

علقت الإعلامية إنجي أنور، على واقعة انتشار إعلان لشاب على مواقع التواصل الاجتماعي عن نفسه «كمحلل ومخصب»، مؤكدة أن هذا الأمر انحطاط منافِ لكل الأسس التي تقوم عليها كل العلاقات.

وأوضحت خلال برنامجها «مصر جديدة»، المذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن إعلان بعض الذكور عن توافر خدماتهم كمخصبين لأي سيدة تريد الإنجاب دون التعايش مع رجل، مستنكرة مثل هذه الإعلانات لأنها اختلاط أنساب وتتسبب في أزمات مجتمعية كبيرة جدًا.

وناشدت الدولة والمجتمع المصري، بضرورة التصدي لمثل هذه التوجهات قبل التوسع والانتشار، التي تنتشر بشكل كبير في «جروبات» السيدات على التواصل الاجتماعي الاجتماعي، مؤكدة أن استيراد مثل هذه الموضة من الخارج، من شأنها تدمير المجتمع.

وطالبت بتوجيه عقوبة مشددة لمثل هؤلاء الأشخاص، الذين سيدمرون الدولة ويتسببون في هزة لثوابت المجتمع المصري، لأن هذه الممارسات تمثل ضربة لأساسيات الزواج، معقبة: «من أمن العقاب أساء الأدب».

https://www.youtube.com/watch?v=PCghNl693Ko