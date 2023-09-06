تراجع أسعار الأرز التايلاندي بنسبة 5% ليصل إلى 640 دولارا للطن

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تراجعت أسعار الأرز في تايلاند رغم المخاوف بشأن الإمدادات جراء قيود التصدير التي فرضتها الهند والتي يتردد صداها في أرجاء آسيا وأفريقيا.

وأعلنت جمعية مصدري الأرز التايلاندي، تراجع أسعار الأرز الأبيض التايلاندي بنسبة 5%، بانخفاض قدره 6 دولارات ليصل إلى 640 دولارا للطن اليوم الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 15 عاما في بداية الشهر الماضي.

وكثفت الهند حملتها للحد من صادرات الأرز في أواخر يوليو الماضي، حيث فرضت الآن قيودا على كل أنواع الحبوب.

ويثير الضغط على الأسواق المخاوف بشأن تكاليف الغذاء ويدفع المستوردين إلى تنفيذ تدابير لضمان الإمدادات للمساعدة في تخفيف مخاطر التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الأرز في الفلبين إلى زيادة التضخم الشهر الماضي، في حين أعلنت إندونيسيا ارتفاع أسعار الحبوب بأكبر قدر في 11 عاما في أغسطس الماضي.

ووقعت إندونيسيا أول مذكرة تفاهم مع كمبوديا منذ أكثر من عشر سنوات لتوريد الأرز، وتعتزم الحصول على نحو 250 ألف طن سنويا من المزارعين.

ويعتبر الأرز غذاء مهما لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا.