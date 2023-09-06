مينتسلاف يترشح لعضوية مجلس رابطة الأندية الأوروبية

يسعى أوليفر مينتسلاف، المدير الإداري السابق، بنادي لايبزج الألماني ، للترشح لعضوية مجلس رابطة الأندية الأوروبية (ايكا).

ويهدف مينتسلاف لخلافة هانز يواخيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، الذي سيتخلى عن منصبه في رابطة الأندية الأوروبية عقب انضمامه للجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويعمل حاليا مينتسلاف كعضو مجلس إدارة في شركة مشروبات الطاقة (ريد بول).

ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار بشأن هذا الامر غدا الخميس في انتخابات مجلس ايكا في برلين، حيث تعقد اجتماعات الجمعية العمومية لايكا منذ يوم أمس الثلاثاء.

ويسمح فقط لممثلي الأندية الذين يشتغلون بشكل يومي في أعمال النادي في الحصول على مقعد في ايكا. ولايمثل ذلك مشكلة لمينتسلاف، لأنه مازال عضوا في المجلس الإشرافي للايبزج وينبغي أن يكون هذا كافيا للمساعدة في قبول ترشحه.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يحل يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ محل أوليفر كان الرئيس التنفيذي