رئيس جامعة الأقصر ولجنة التنظيم والإدارة يبحثان اعتماد مركز تدريب الكوادر البشرية

بحث الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ولجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأربعاء، آليات اعتماد مركز تدريب الكوادر البشرية بالجامعة، بحضور الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب، والسيد عمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

وضم وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل من: عادل محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، ورئيس اللجنة، وفاطمة عيد سيد، بإدارة ترتيب جامعات وبحث علمي، وفاء عبد الحميد، بإدارة الكفاءة المؤسسية، وزينب جبريل، بإدارة التدريب، وسام المرسي، تخطيط القوى العاملة، ودكتور إسماعيل العادلي، إدارة الشئون القانونية، وسيد عادل، مكتب المستشار القانوني.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مركز تدريب الكوادر البشرية بالجامعة، لم يقتصر على خدمة موظفي الجامعة فحسب، بل سيمكن الموظفين من خارج الجامعة في الحصول على الدورات التدريبية التي يحتاجها؛ لتطوير مساره المهني، وذلك في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها نحو خدمة المجتمع.

وأضاف حسين، أن الاجتماع تناول أيضا بحث سبل إنشاء الهيكل التنظيمي والمقررات الوظيفية، والكوادر البشرية، بمستشفى الأقصر الجامعي، الجاري إنشاؤه بمدينة طيبة.