ثمار التين ترسم لوحة فنية مشرقة في قرية فلسطينية

يطل الشغف من عيني أم إبراهيم، المزارعة الفلسطينية، وهي تقف وسط أشجار التين تتطلع إلى ثمارها وهي تشكل لوحة فنية صباحية مع انعكاس أشعة الشمس عليها.

في قرية تل نابلس، تقول أم إبراهيم إن ارتباطها بحقول التين ينسيها "الهموم والتعب"، متعهدة بالبقاء فيها ولو عرضت عليها الأموال. تقول "عايشين إحنا في التل.. إحنا صابرين رغم إننا نتعب.. مش شوية.. بنتعب كتير. لكن الحمد لله لما نروح على الدار بتروح كل الهموم وبيروح كل التعب".

وتضيف "عندي أنا لما بأشوف التراب بأقول يارب.. يارب لو يحطوا لي مليون.. مليون دينار.. ما أبيعهاش.. لأن الأرض في فلسطين غالية علينا وعلى الجميع.. ما نقدر نفرط فيها".

قرية تل هي الأكثر شهرة في زراعة أشجار التين بالمنطقة. ويحظى التين التلاوي بشعبية كبيرة، فهو المفضل لدى الفلسطينيين، مثلما يقول المزارع خالد محمود عصيدة.

ويروي عصيدة تجربته في زراعة التين في تل فيقول إن محصولهنا يصدر إلى مختلف مناطق الضفة الغربية، ليمثل مصدر دخل للكثير من العائلات في قرية تل.

ويترقب أهالي تل موسم التين السنوي الذي يوفر عائدا ماليا يعينهم على تدبير أمور حياتهم وتوفير الحاجيات الأساسية.

وتمتاز القرية بأرضها الخصبة وتوفر ينابيع المياه، وهي بيئة مناسبة لزراعة التين بأصنافه وأشكاله المتعددة.

ويبدأ موسم التين في القرية في يوليو تموز، ويستمر من شهرين لثلاثة أشهر. ويتحدث عصيدة عن أصناف متعددة من التين المحلي، بينها التين التلاوي والعناقي والخرطماني والسوادي. ويُظهر هذا التنوع الزراعي غنى الزراعة الفلسطينية وتنوعها.