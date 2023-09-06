الحسيني سمير يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك

قال الحسيني سمير نجم سلة نادي الزمالك السابق، إن انتخابات النادي الحالية تشهد حالة حب بين الجميع وخاصةً المرشحين، بخلاف ما كان يحدث في الانتخابات السابقة.

وتابع سمير في تصريحات تليفزيونية: "الجميع هدفه هو استقرار نادي الزمالك بالفترة المقبلة، وإنهاء الأزمات التي يعيشها".

وأضاف: "الزمالك ملئ بالقامات والرموز الكبيرة القادرة على إدارة النادي في كل الألعاب، ولا بد من وجود عناصر عدة في كل الألعاب بالمجلس المقبل، خاصةً أن النادي يهدف للتتويج بالبطولات وليس المنافسة فقط".

واختتم: "سوف أترشح للانتخابات بنسبة كبيرة، وما يمنعني هو عدم التوفيق من الله، أو أي ظروف خارجية قد تعيق الانتخابات بشكل سليم أو وجود عدم حيادية بها، وسوف أتواجد مع أحمد سليمان الذي اعتبره رمزًا للصمود، وأنا متفائل بالمرحلة المقبلة".