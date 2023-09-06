مصدر حكومي يمني: لا تقدم في مشاورات الأمم المتحدة وعمان مع أطراف النزاع باليمن

أفاد مصدر حكومي يمني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، بأن المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بخصوص حل أزمة البلاد، خصوصا الملفات الإنسانية والاقتصادية، ما زالت تعاني ركودا مستمرا.

وأوضح المصدر ، في تصريح لوكالة (د. ب. أ)، مفضلا عدم نشر اسمه ، أنه" لم يحصل اختراق وتقدم في المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة وسلطنة عمان مع أطراف النزاع، بشأن حل الملفات العالقة تمهيدا لتحقيق السلام المستدام في البلاد ".

وأردف المصدر أن" هناك ركودا متواصلا بشأن حل ملفات تسليم رواتب الموظفين واستئناف تصدير النفط المتوقف منذ نحو عام ".

ولفت إلى أن" وفدا عُمانيا يفترض أن يزور الرياض لمناقشة الملفات العالقة، لكنه لم يصل حتى اليوم".

وكشف المصدر عن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة في 11 من الشهر الجاري، لمناقشة تطورات أزمة اليمن، تزامنا مع هذا الركود في نتائج المشاورات

. وتوقف تصدير النفط منذ أكتوبر الماضي بعد هجمات شنها الحوثيون على موانئ خاضعة لسلطة الحكومة، فيما يعاني الموظفون في مناطق سيطرة الجماعة من توقف رواتبهم منذ عام 2016.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج أجرى مؤخرا سلسلة من المشاورات مع أطراف يمنية وإقليمية ودولية، ضمن الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في البلاد.

والشهر الماضي، عقد وفد عٌماني سلسلة مشاورات مع قيادة الحوثيين في صنعاء، استمرت أربعة أيام، تناولت سبل حل أزمة اليمن، خصوصا الملفات الإنسانية العالقة بينها الرواتب واستئناف تصدير النفط.

ويعاني اليمن حربًا منذ نحو تسع سنوات بين قوات الحكومة ، المعترف بها دوليا، وجماعة أنصار الله الحوثية، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.