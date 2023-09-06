تستقبل السينمات في دول الخليج غدًا فيلم خمس جولات بطولة ماجد المصري، وآدم الشرقاوي، بعد عرضه في مصر.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم خمس جولات في العديد من السينمات بالسعودية ودول الخليج غدًا.

وتم عرض العمل في مصر يوم 16 أغسطس الماضي.



ويضم فيلم خمس جولات مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم، آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف.



وتدور أحداث فيلم خمس جولات حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيين الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.