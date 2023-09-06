رئيس المركزي الألماني: ألمانيا ليست رجل أوروبا المريض

أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي يوأخيم ناجل، عن اعتقاده بأن ضعف الاقتصاد الألماني هو مرحلة مؤقتة.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، قال ناجل إن "ألمانيا ليست رجل أوروبا المريض. أعتبر هذا تشخصيا خاطئا يردده كثيرون بتساهل مفرط. يجب أن نتحلى بثقة أكبر في النفس حيال هذا".

كان الاقتصاد الألماني سجل في النصف الشتوي ما يعرف بالركود الفني والذي يشير إلى تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر على التوالي (ربعين متتاليين).

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا سجل ركودا في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول. وواجهت ألمانيا كبلد مصدر مشاكل بسبب التضخم المرتفع والاستهلاك المتعثر وضعف الوضع الاقتصادي عالميا.

وقال ناجل إن " ألمانيا مقارنة بدول أخرى في وضع جيد بوجه عام ليس فقط فيما يتعلق بالتوظيف والقدرة على تحمل الديون. لا ينبغي لنا أن نسمح بالتقليل من شأن عبارة صُنِع في ألمانيا. النموذج الاقتصادي الألماني ليس نموذجا باليا لكنه يحتاج إلى تحديث".

وأعرب ناجل عن اعتقاده بأن المواضيع المهمة في الوقت الحالي تتمثل في التحول في مجال الطاقة والرقمنة والحاجة إلى جعل العلاقات التجارية الدولية أكثر قدرة على المقاومة.

في المقابل، رأى ناجل أنه لا توجد حاجة إلى توفير سعر كهرباء مدعم لقطاع الصناعة، وهو الموضوع الذي يجري نقاشه حاليا بين الساسة، وقال إن "الدعم الموسع لا يساعد على المدى البعيد في غالب الأحوال بل إنه يسهم في ترسخ العجز الهيكلي وتأخر التغيير اللازم".

وتابع ناجل أن ما تم من "تخفيف قصير المدى من حدة الأسعار المفرطة التي شهدناها" كان صوابا. وأردف أنه إذا أرادت الشركات أن تتكيف سريعا مع الوضع فلا ينبغي لها أن تُسْقِط تماما عامل مؤشرات الأسعار من حساباتها وعليها أن تواجه تحدي الأسعار المرتفعة.