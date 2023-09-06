ولاية ساراواك الماليزية تقترب من التوصل إلى اتفاق لتزويد سنغافورة بالطاقة الكهرومائية

تجري ولاية ساراواك، أكبر الولايات في ماليزيا، مفاوضات متقدمة مع سنغافورة لتزويدها بالطاقة الكهرومائية عبر الكابلات البحرية.

وقال رئيس وزراء ولاية ساراواك، أبانج جوهاري أوبينج، اليوم الأربعاء، إن شركة "ساراواك إنيرجي" الماليزية الحكومية للطاقة، إلى جانب مجموعة "سنغافورة باور جروب" للطاقة و"سيمبكورب اندستريز" للصناعات، أكملت الدراسات الفنية حول الكابلات التي تربط جزيرة بورنيو الماليزية بسنغافورة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتنتج ولاية ساراواك 75% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، وقد أعلنت طموحها في أن تصبح مركزا للطاقة المتجددة في المنطقة.

وتوفر الولاية بالفعل الكهرباء لمنطقة كاليمانتان الإندونيسية وتساعد أيضا في بناء محطة للطاقة الكهرومائية في مينتارانج إندوك.

وستبدأ ولاية ساراواك في تصدير الطاقة إلى ولاية صباح المجاورة العام المقبل، كما تعتزم تزويد بروناي بالطاقة.