أحمد مجاهد لـ«الشروق»: نبحث مشكلات السينما والدراما والمسرح وفنون الموسيقى



يعقد المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، غدا، 4 جلسات للجنتى الثقافة والهوية الوطنية، والشباب، ضمن مناقشات الأسبوع السادس للحوار، بعد رفع توصيات المرحلة الأولى لرئيس الجمهورية.



وتعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية جلستين، تحت عنوان «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول»، لمناقشة مجالات السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء.



وأوضح المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية، أحمد مجاهد، أن اللجنة اتفقت على تقسيم برنامج اليوم لـ 3 أقسام أو جلسات، لافتا إلى أن الجلسة الأولى تناقش مشكلات السينما والدراما التلفزيونية.

وقال مجاهد لـ«الشروق»، إن الجلسة الأولى تجمع بين السينما والدراما التليفزيونية؛ لأن مشكلاتهما مشتركة ومعظم العاملين فى السينما يعملون فى مجال الدراما ويواجهون عقبات مشتركة مثل أماكن التصوير والأسعار والضرائب ومعوقات الإنتاج ومشكلات دور العرض.

وأضاف: الجلسة الثانية جرى تقسيمها، إلى قسمين الأول؛ عن المسرح، والثانى عن الغناء»، مستطردًا: «المسارح مختلفة، فلدينا مسارح للدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والثقافة الجماهيرية والمسرح الكنسى»، مردفًا: «لدينا مشكلات فى المسارح».

وبشأن الجلسة الأخيرة، أوضح أنها ستكون مخصصة للموسيقى والغناء، وقال: «فى هذه اللحظة لسنا أصحاب الإنتاج الأفضل والأكثر فى الغناء العربى». كما أشار إلى مناقشة اكتشاف الأصوات الشابة وطرق دعمها وغيرها من النقاط التى تؤثر فى صناعة الموسيقى.

وأكد مجاهد وجود 4 موضوعات ترتبط بالصناعات الثقافية سيتم مناقشتها فى جلسات لاحقة منها صناعة النشر والحرف التراثية لبحث القوانين واللوائح المرتبطة بهذه الصناعات وكيفية دعمها وتطويرها.

من جهة أخرى تناقش لجنة الشباب فى المحور المجتمعى على مدار جلستين متتاليتين التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات الطلابية.