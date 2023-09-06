 محافظ جنوب سيناء يتابع جلسة مقعد تسوية المنازعات لحل مشاكل المواطنين بمدينة طور سيناء - بوابة الشروق
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محافظ جنوب سيناء يتابع جلسة مقعد تسوية المنازعات لحل مشاكل المواطنين بمدينة طور سيناء

رضا الحصري
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 8:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 8:07 م

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جلسة مقعد تسوية المنازعات التي عقدت بقاعة مركز الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة في مدينة طور سيناء؛ لتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين في إطار القانون.

وتعقد جلسة المعقد، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين، ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام.

ونظر المقعد، اليوم الأربعاء في طلبات بعض المواطنين، والمستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة، وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار، مع مراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

يذكر أن جلسات المعقد يجري خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين، وبحث هذه المشكلات العالقة، وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

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