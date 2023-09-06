استقرار الليرة التركية قبل إعلان الرئيس أردوغان خطته الاقتصادية

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سجلت الليرة التركية تغييرا طفيفا في تعاملات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الإعلان المنتظر للأهداف الاقتصادية متوسطة المدى لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء انه جرى تداول الليرة في الساعة التاسعة و25 دقيقة بتوقيت اسطنبول بسعر 8170ر26 ليرة لكل دولار، في حين من المقرر أن يعلن الرئيس أردوغان في وقت لاحق من اليوم خطته الاقتصادية الجديدة.

وتتضمن المستهدفات الاقتصادية للحكومة وتوقعات التضخم وعجز الميزانية للفترة من 2024 إلى 2026.

وستركز الأسواق اهتمامها على توقعات التضخم على المدى القريب بعد ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 60% سنويا.

وأصبحت الليرة التركية ثاني أكثر عملات الدول الناشئة تراجعا حيث فقدت حوالي 30% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.

وفي يوليو الماضي رفع البنك المركزي التركية توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 58%.