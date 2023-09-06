مقتل 22 شخصا على الأقل جراء عواصف شديدة في البرازيل

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم في عواصف شديدة في جنوب البرازيل.

وفي ولاية ريو جراندي دو سول، المتاخمة للأرجنتين وأوروجواي، لقي 21 شخصا حتفهم ، في أعلى حصيلة لضحايا لحدث مناخي هناك من أي وقت مضى، حسبما قال حاكم المنطقة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، إدواردو ليتي، للصحفيين الثلاثاء. وتوفي شخص آخر في ولاية سانتا كاتارينا المجاورة.

وتعرضت المنطقة لأمطار غزيرة ورياح قوية منذ يوم الاثنين. وفاضت مياه الأنهار على ضفافها. وغمرت المياه مساحات شاسعة من الأراضي. وتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم ، حسبما ذكرت بوابة الأخبار "جي 1". وتأثرت 66 مدينة بالعواصف.

كما غمرت المياه مدارس ومتاجر ومستشفيات. وقطع التيار الكهربائي لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفي حزيران/يونيو، لقي 16 شخصا حتفهم بالفعل في عواصف في المنطقة.