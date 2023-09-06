 مقتل 22 شخصا على الأقل جراء عواصف شديدة في البرازيل - بوابة الشروق
الأربعاء 6 سبتمبر 2023 5:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

مقتل 22 شخصا على الأقل جراء عواصف شديدة في البرازيل


نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 5:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 5:13 ص

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم في عواصف شديدة في جنوب البرازيل.

وفي ولاية ريو جراندي دو سول، المتاخمة للأرجنتين وأوروجواي، لقي 21 شخصا حتفهم ، في أعلى حصيلة لضحايا لحدث مناخي هناك من أي وقت مضى، حسبما قال حاكم المنطقة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، إدواردو ليتي، للصحفيين الثلاثاء. وتوفي شخص آخر في ولاية سانتا كاتارينا المجاورة.

وتعرضت المنطقة لأمطار غزيرة ورياح قوية منذ يوم الاثنين. وفاضت مياه الأنهار على ضفافها. وغمرت المياه مساحات شاسعة من الأراضي. وتم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم ، حسبما ذكرت بوابة الأخبار "جي 1". وتأثرت 66 مدينة بالعواصف.

كما غمرت المياه مدارس ومتاجر ومستشفيات. وقطع التيار الكهربائي لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفي حزيران/يونيو، لقي 16 شخصا حتفهم بالفعل في عواصف في المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك