بهاء ديمتري: تسهيل الإجراءات ودعم الدولة والبنوك للمصانع المتعثرة ضمن توصياتنا النهائية



قال مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، بهاء ديمترى، إن الجلسة النقاشية التى عقدت أمس الأول بعنوان «أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط.. الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة»، شهدت التوافق على عدد من التوصيات تتعلق بمساندة المصانع المتعثرة، حتى تستأنف العمل والإنتاج، ووضع تعريف لها وتوضيح دور الدولة والبنوك لدعمها، إضافة إلى سبل توفير النقد الأجنبى، وتسهيل الإجراءات للمصنعين، وسرعة إصدار القرارات التنفيذية لحزمة التحفيزات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد ديمترى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المشاركين فى الجلسة توافقوا أيضا على سرعة إصدار قانون المجلس الأعلى للاستثمار، وجهود إزالة القيود الجمركية التى تعوق المصنعين، موضحا أن اللجنة لن تعقد جلسات مناقشة عامة مرة أخرى، وسوف يتم عقد جلسة تخصصية الأسبوع المقبل لصياغة التوصيات ورفعها لمجلس الأمناء الذى بدوره سيرفعها لرئيس الجمهورية.

وذكر مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، أنه سيتم وضع تعريف محدد فى التوصيات النهائية بشأن ما هو المصنع المتعثر، حيث إن هناك جهات كثيرة لديها مصانع متعثرة، كما سيتم توضيح دور الدولة والبنوك فى رفع التعثر عن تلك المصانع.

وأشار ديمترى إلى أن التوصيات تتضمن أيضا سبل إدخال الصناعات الجديدة لمصر، كالهيدروجين الأخضر والصناعات الإلكترونية ومستلزمات الصناعات الكهربائية.

ولفت إلى أن جلسة الصناعة التى تم عقدها تناولت مناقشة المصانع القائمة، المصانع المتعثرة، والصناعات الجديدة، والتحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة، وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبى، وحزمة التحفيزات التى أقرها الرئيس لتحفيز الصناعة، وصناعة المعدات والآلات.

من ناحيته قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن جلستى المحور الاقتصادى من الحوار الوطنى اللتين عقدتا أمس الأول، خلصتا إلى بعض الأمور، مثل معالجة التضخم وغلاء الأسعار على المدى القصير، وكان هناك بعض الاقتراحات بخصوص سلع استراتيجية بأن يتم ضبطها عن طريق التسعير، بينما قال البعض الآخر بأن القانون يسمح بالتسعير الجبرى لبعض السلع.

وأضاف رشوان، فى حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، على قناة «إكسترا نيوز»، «عدد كبير من المشاركين فى جلسة التضخم، تحدثوا عن أهمية زيادة الإنتاج فى السوق لحل غلاء الأسعار، وإيجاد حل للمصانع المغلقة، وهو ما حدث فى جلسة الصناعة».

وأعرب «رشوان»، عن أمنيته توفير حوافز للصناعات حسب أماكن إنشائها، موضحا: «بالنسبة إلى الصعيد، لن يتجه إليه أى مستثمر بسهولة؛ لأنه بعيد، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل».

وذكر رشوان، «لكى ينمو الصعيد فإنه فى حاجة إلى حوافز جغرافية تضاف إلى الحوافز استراتيجية وهو ما سيؤدى إلى حدوث التنمية»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية دعمت البنية التحتية هناك، ولكن يجب الاستفادة منها عبر تحفيز الصناعة.

واختتم رشوان، أن صعيد مصر يشهد عددا من الصناعات الجديدة مثل الإلكترونيات فى بنى سويف، لكن الصعيد فى حاجة إلى حوافز أخرى لمن ينشئ مصنعا فى منطقة محددة يضاف للصناعات الاستراتيجية حتى نخلق صناعات فى مناطق معزولة وبعيدة وفيها بنية تحتية قوية.