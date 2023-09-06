ألمانيا تؤكد توفير لقاح بيونتيك المعدل ضد سلالات كورونا في العيادات في 18 سبتمبر

أكدت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأربعاء، توفير لقاح شركة بيونتيك المعدل ضد سلالات كورونا الحالية لأول مرة في العيادات اعتبارا من الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

ووفقا للرابطة الاتحادية لأطباء التأمين، فإن من الممكن للعيادات أن تقدم طلبياتها من اللقاح لدى الصيدليات حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن هذا يعني بذل جهد إضافي كبير من الناحية التنظيمية؛ لأن اللقاح لا يتم تسليمه حتى الآن في شكل جرعات مفردة بل في شكل أمبولات يحتوي كل أمبول على 6 جرعات.

يذكر أن اللقاح الجديد هو مستحضر تم تعديله وفقا لسلالة أوميكرون الفرعية إكس بي بي. 1.5، والذي يُعْتَقَد أنه يوفر حماية أفضل في مواجهة السلالات المنتشرة حاليا.

وذكرت الوزارة، أن المستودع المركزي التابع للحكومة الاتحادية يوجد به أيضا لقاح من شركة موديرنا.

وقالت إنه في حال وصف أحد الأطباء هذا اللقاح فسيتم تسليمه ودفع ثمنه.

ولفتت إلى أن لقاح موديرنا المعدل لم يحصل على ترخيص بتداوله بعد.

وأضافت الوزارة، أنه في حال توافر الترخيص وقررت موديرنا تقديمه في إطار العلاج الاعتيادي، عندئذ سيتم دفع ثمنه عن طريق التأمين الصحي إذا وصفه الطبيب في إطار توصيات لجنة اللقاح.

وتنفي الوزارة، ما ذكره اتحاد صيدليات شمال الراين الذي قال في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست"، إن الحكومة ستدفع فقط ثمن لقاح بيونتيك.

وأفادت الوزارة، بأن المستودع المركزي التابع للحكومة الاتحادية لا يزال به نحو 11.7 مليون جرعة لقاح معدل لسلالات بي إيه.4 وبي ايه.5، بالإضافة إلى 1.9 مليون جرعة مضادة لسلالة بي ايه.1.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، إن من السابق لأوانه في الوقت الحالي إعطاء توقع بمدى حدوث العدوى في الخريف والشتاء.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد موجة عدوى منخفضة المستوى ومناعة أساسية أكبر بين السكان مقارنة بما كانت في خريف عام 2022.

وذكرت أن الوزارة ستستمر في مراقبة الوضع.