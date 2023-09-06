البنوك الباكستانية تعتزم إنشاء شركات صرافة

أعلن البنك المركزي الباكستاني في بيان اليوم الأربعاء، اعتزام البنوك الرئيسية في البلاد إنشاء شركات لتداول العملات الأجنبية في إطار إصلاح قطاع شركات الصرافة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك المركزي القول إن شركات الصرافة والشركات العاملة بنظام امتياز استغلال العلامة التجارية (فرنشايز) سيتم دمجها وتحويلها إلى فئة واحدة من شركات الصرافة مع تحديد مهامها بشكل دقيق.

كما سيتم زيادة الحد الأدنى المطلوب لرأسمال شركة الصرافة من 200 مليون روبية (651 ألف دولار) حاليا إلى 500 مليون روبية.

ويمكن تحويل شركات الصرافة من الفئة "بي" حاليا إلى شركة صرافة عامة والسماح لها باستمرار عملها إذا حققت مجموعة من الاشتراطات خلال ثلاثة شهور وإلا سيتم إلغاء رخصتها، في حين سيتم السماح لشركات حق استغلال العلامة التجارية إما بالاندماج في الشركة التي تعمل تحت علامتها التجارية أو بيع أنشطتها إلى تلك الشركة خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القواعد الجديدة.