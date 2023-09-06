كشفت مجموعة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، اليوم الأربعاء، عن استحواذها على حصة 9ر9 % من أسهم مجموعة تيليفونيكا، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 5ر8 مليار ريال "ما يعادل 1ر2 مليار يورو".

ويأتي هذا الاستحواذ كخطوة أخرى للمجموعة في إطار استراتيجية التوسع والنمو المستمرة التي تعتمدها، ويعكس ثقتها بقدرة الشركة العالمية على الاستمرار في الريادة والنمو، حيث تمتلك محفظة من أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء المعرفي والحوسبة الطرفية وإنترنت الأشياء، طبقا لبيان رسمي صادر عن مجموعة الاتصالات اليوم الأربعاء.

كما أن هذا الاستحواذ يأتي تماشيا مع الخطوات التي قامت بها "إس تي سي" للتوسع والنمو، وأثمر عن عدة استثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل المملكة وخارجها، آخرها استحواذ شركة "توال" التابعة للمجموعة على أبراج شركة يونايتد جروب في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس تي سي" الأمير محمد الفيصل، إن المجموعة وتيليفونيكا تجمعهما رؤية وأهداف مشتركة؛ إذ تسعيان لتوظيف التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات للمستخدمين.

يذكر أن تيليفونيكا تعمل في كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا إضافة إلى البرازيل، وتتمتع بحصة سوقية رائدة في كل دولة من تلك الدول.