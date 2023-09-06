الأمن التونسي يلقي القبض على رئيسي النهضة ومجلس الشورى بالحركة

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ألقت قوات الأمن التونسية رئيس حركة النهضة الإسلامية بالإنابة المنذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى أعلى هيئة في الحركة عبد الكريم الهاروني، وفق ما أعلن الحزب.

وكانت السلطات أعلنت وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية في مقر سكنه.

ويأتي التوقيف في أعقاب تسريب تسجيل صوتي نسب لرئيس الحركة بالإنابة الونيسي تضمن حديثا عن صراعات داخل الحركة وتمويلات خارجية وترتيبات لانتقال سياسي في البلاد. ونفى الونيسي أي صلات له به.

ويقبع في السجن أكثر من قيادي وعضو منتسب لحركة النهضة في تحقيقات بشبهات التآمر على أمن الدولة والتحربض وتلقي تمويلات أجنبية.

وتقول الحركة وهي أكبر معارض للرئيس قيس سعيد إن التهم ملفقة وكيدية.