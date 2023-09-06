البحرين ترد على انتقادات إيران لأوضاع السجناء وتحذر من الإساءة

ردت البحرين، عبر وزارة خارجيتها، على تصريحات من نظيرتها الإيرانية، بشأن أوضاع السجناء في المملكة الخليجية.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، المسئولين الإيرانيين، إلى عدم الانجرار وراء معلومات مغلوطة تسيء إلى العلاقات بين البلدين، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأعرب البيان عن استنكار البحرين الشديد للتصريحات التي صدرت عن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشأن أوضاع السجناء في المملكة، معتبرة تلك التصريحات تدخلا في الشئون الداخلية.

وشددت الخارجية البحرينية، على أهمية احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والعمل بها.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هاجمت ممكلة البحرين، وقالت إن ما سمته «المصير الفاشل» للعديد من خطط التسوية وتطبيع علاقات بعض دول المنطقة مع إسرائيل يمكن أن يكون عبرة للآخرين.

وتعليقا على افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن أي تطبيع مع دولة الاحتلال يتناقض مع المسئوليات الإنسانية والأخلاقية والدولية تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد افتتح، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين.

وأفادت قناة كان العبرية، بأنه تم افتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين، بحضور وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.