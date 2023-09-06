قال حازم فتوح، وكيل أعمال النيجيري جونيور أجايي مهاجم فريق سموحة، إن موضوع أزمة اللاعب مع ناديه انتهت بشكل تمامًا، وتم فتح صفحة جديدة.

وتابع فتوح في تصريحات تليفزيونية: "الأزمة بدأت بسبب المستحقات الخاصة باللاعب، وحرصت على الحل الودي قبل اللجوء لأي جهة للشكوى".

وأضاف: "أجايي كان غير مقصود في الأزمة والأمر كان بمثابة مشكلة بين المجلس الحالي والسابق، واللاعب حصل على مستحقاته وتم إنهاء الأزمة تمامًا وسوف يعود من الإصابة بعد شهرين".

وواصل: "أجايي كان لديه عروض من أندية الدوري السعودي ولكن الإصابة منعت رحيله، وأحد الأندية أيضًا طلب استعارته ولكن الأمور لم تتم".

واستطرد: "سيف فاروق جعفر كنت مكلفا منه بتجديد عقده ولكن عدم بقائه هو قراره الشخصي، وأنا لست وكيل له في الوقت الحالي، والعلاقة ممتدة وبشكل جيد مع نادي الزمالك بشكل طبيعي".

واختتم: "التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك، كان لديه بعض الاهتمام والاستفسارات من بعض الأندية الخارجية ولكن لم يصل أي عرض رسمي، واللاعب مرتبط بعقد مع ناديه، ولن ينتقل لاعبون مصريون إلى الدوري السعودي هذا الصيف".