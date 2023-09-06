أعلنت روسيا تمديد قرار خفض تطوعي في إنتاج النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميا، لينتهي في ديسمبر المقبل.

وكان القرار السابق، يقضي بانتهاء الخفض التطوعي في إنتاج النفط الخام بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، والذي بدأ مطلع هذا الشهر.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في بيان أوردته وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، إن بلاده قررت تمديد الخفض إلى نهاية العام الجاري بدلا من نهاية سبتمبر، لتحقيق مزيد من الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وأضاف أن روسيا ستراجع حجم الخفض التطوعي لإنتاج النفط بالزيادة أو النقصان، بشكل شهري خلال الفترة المقبلة، اعتمادا على الوضع في السوق العالمية.

ويضاف هذا الخفض إلى تقليص إنتاجها من النفط تطوعياً أيضا بمقدار 500 ألف برميل يوميا، بدأته مطلع مارس الماضي، وينتهي في ديسمبر المقبل.

ولا يشمل هذان الخفضان التطوعيان حصة روسيا من خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+" والذي تم بدء تنفيذه مطلع نوفمبر الماضي، ويستمر حتى نهاية 2024، بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميا، ثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر نهاية ديسمبر المقبلين.

وكان الاتفاق السابق يقضي بانتهاء الخفض التطوعي نهاية سبتمبر الجاري.