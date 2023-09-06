استقرت أسعار الدواجن بالمزارع المحلية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، لتسجل 56 جنيها للكيلو، دون أي تغير عن تعاملات أمس، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وبحسب السيد، فإن سعر التجزئة للدواجن يتراوح بين 61 و65 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البانيه بين 135 و145 جنيها للكيلو، و"الأوراك" بين 62 و65 جنيها للكيلو.



كما ثبتت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم، وفقا للسيد، مشيرا إلى أن طبق البيض الأبيض يسجل 116 جنيها في المزرعة، لافتا إلى أنه من المفترض ألا يتجاوز سعره للمستهلك 126 إلى 130 جنيها.



وسجل سعر طب البيض الأحمر 118 جنيها في المزرعة، ويتراوح للمستهلك بين 128 و132 جنيها.



ولفت السيد إلى أن أسعار التجزئة تختلف من مكان إلى آخر، بحسب آليات العرض والطلب، وتكلفة النقل والشحن.