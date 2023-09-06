نبيلة مكرم: تركت منصبي في نفس يوم علمي بأزمة ابني

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، إنها قررت ترك منصبها كوزيرة بدون أي تردد؛ من أجل الاضطلاع بدورها كأم.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الثلاثاء، أنها تقدمت باعتذار إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطلبت عدم الاستمرار في المنصب، في نفس اليوم الذي علمت فيه بأزمة ابنها.

وأكملت: «أنا أم وهناك قسم أقسمته أمام الرئيس، لم أقبل أن أخل في الواجبات التي أقوم بها، أو أتيح الفرصة أمام أي شخص لأن يتحدث عن بلدي».

وأشارت إلى أنها اتخذت القرار بالتخلي عن منصبها كوزيرة بصورة سريعة؛ مراعاة لمصلحة أسرتها والقسم الذي أقسمته أمام رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن «الدولة ارتأت بعد ذلك التخلي عن خدماتها، في الوقت المناسب».

وتوجهت بالشكر إلى القيادة السياسة والدولة المصرية بكل أجهزتها، على تفهم الظروف والوقوف أمام أزمة ومحنة بهذا الشكل.