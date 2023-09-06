مدرب اتحاد العاصمة الجزائري: سنفرض أنفسنا في السوبر الأفريقي

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أبدى عبد الحق بن شيخة مدرب فريق اتحاد العاصمة الجزائري الأول لكرة القدم، الأربعاء، احترامه الكبير للنادي الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن فريقه لا يخشى نظيره المصري.

ويواجه اتحاد العاصمة الجزائري نظيره الأهلي المصري في نهائي كأس السوبر الإفريقية 15 سبتمبر الجاري في السعودية.

ونقل حساب اتحاد العاصمة على «فيسبوك» موقع التواصل الاجتماعي عن بنشيخة قوله: «المواجهة ستكون استعراضية من جهة ومن جهة أخرى تسويقية للكرة الجزائرية خاصة والإفريقية عامة».

وأضاف المدرب الملقب «الجنرال»: «مواجهة السوبر ستكون استعراضية وفرصتنا للترويج للكرة الإفريقية والجزائرية والبرهنة على أن اللاعب والمدرب المحلي يملك المؤهلات للاحتراف بالخارج، لن أتحدث عن الأهلي وتتويجاته الكثيرة احتراما له وللشعب المصري ولكن نحن اتحاد العاصمة وسنفرض أنفسنا في مواجهة السوبر».

وتابع: «يجب على اللاعبين التحلي بالانسجام والتنافسية والإرادة القوية وأتمنى التتويج بلقب جديد مع بداية الموسم».

وكان اتحاد العاصمة نال أول لقب قاري له الموسم الماضي في كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وخسر الفريق هذا الصيف خدمات عدة لاعبين بارزين غادروا للاحتراف الخارجي مثل الثنائي هيثم لوصيف وأيمن محيوص.

كما خسر الفريق جهود صانع اللعب عبدالرحمن مزيان المنتقل للجار شباب بلوزداد.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أواخر أغسطس الماضي إقامة كأس السوبر الإفريقية 2023 في السعودية.

وقال الاتحاد في بيان إن المباراة التي تجمع الأهلي بطل دوري الأبطال واتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية ستقام في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.