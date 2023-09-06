كشف المحامي هاني سامح، عن تفاصيل تقدمه ببلاغ ضد الداعية أمير منير، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو تحدث فيما يطلق عليه بـ«عمرة البدل» والتي تتيح أداء شعيرة العمرة؛ بالإنابة عن الأشخاص المتوفين والمرضى نظير مبلغ 4 آلاف جنيه عبر أحد التطبيقات الإليكترونية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أنه وفقًا لأقارب «منير»، تم إلقاء القبض عليه، بعد تقديم البلاغ الذي وجه فيه اتهامات لأمير منير، تتمثل في الاتجار بالدين واتخاذه صنعة وحرفه واستغله في التربح.

وأكد أن هذه الواقعة، هي واقعة نصب واضحة وصريحة، وتعتبر غسيل لعقول الشباب المتابعين لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأفكار هدامة سواء عن تحريم الغناء والموسيقى أو التدخل في الدين.

وأشار إلى أن أبرز الاتهامات الموجهة إليه، تلقي الأموال والتبرعات، وإنشاء منصات لهذا الغرض وهدفها الوحيد هو الحصول على الأموال.

وأثيرت حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار دعوات بإتاحة إمكانية أداء عمرة لأحد الأقارب عن طريق تطبيق يسمى تطبيق عمرة البدل نظير مبلغ 4000 جنيه.

وكان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن، قد علق على هذه الدعوات، مؤكدًا أنه لا يوجد في الفقه ولا التشريع الإسلامي ما يسمى عمرة البدل، إنما يوجد الحج بالنيابة هذا في حق من كان عاجز عجز كلي بدني، مستدلا على ذلك بإحدى السيدات التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن إمكانية تأديتها للحج نيابة عن والدها، لعدم قدرته على الثبات فوق الراحلة «الدابة» ولكبر سنه، ليجيز لها النبي هذا الأمر.